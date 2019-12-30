مصادر: جامعة الدول العربية قد تعقد غدا اجتماعا طارئا حول ليبيا بطلب من مصر

القاهرة-العنوان

أفادت مصادر أن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد غداً اجتماعا طارئا لبحث تطورات الوضع ليبيا في، وذلك بناء على طلب تقدمه به مصر.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن مصر طلبت اليوم الإثنين، من جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، لبحث التطورات في ليبيا، واحتمالات التصعيد فيها.

وأكدت مصر في مذكرة تسلمتها الجامعة، اليوم الإثنين، أن التطورات واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعيةً إلى اجتماع طارئ لاتخاذ موقف عربي موحد في هذا الشأن.