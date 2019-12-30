تونس تعلن الطوارئ لشهر

تونس-العنوان

قرّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في تونس، شهرا آخر، بدءا من 1 يناير 2020 حتى 30 من الشهر ذاته.

ويتزامن هذا الإجراء، الذي جاء عشية الاحتفالات باستقبال السنة الجديدة، مع ازدياد حدة المعارك الذي تشهده العاصمة طرابلس بين القوات المسلحة الليبية والجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

ووضعت السلطات التونسية تعزيزات أمنية مشددة في المناطق السياحية لتأمين احتفالات بداية السنة الجديدة، كما رفعت من حالة التأهبّ على حدودها مع ليبيا، وضاعفت من جهود التفتيش على بوابات العبور الرسمية مع ليبيا، وكذلك على طول الشريط الحدودي، لتفادي تسّلل مقاتلين فارين من المعارك في طرابلس أو إدخال أسلحة إلى أراضيها.