لهذا يريد إرسال قوات لليبيا.. “مذكرة أردوغان” تؤكد أن تحرير القوات المسلحة للعاصمة سيهدد مصالح تركيا

أنقرة-العنوان

عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، اليوم الإثنين، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشددت مذكرة التفويض، على أن المصالح التركية في مهددة من القوات المسلحة الليبية بمحاولة تحريرها للعاصمة طرابلس، مشيرة إلى ذلك يدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية.

وبينت المذكرة، أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

وبينت أن مدة التفويض ستكون لعام واحد قابل للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.