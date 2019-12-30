إسبانيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين بوليفيين

قررت الحكومة الإسبانية الإثنين اعتبار ثلاثة دبلوماسيين بوليفيين “أشخاصا غير مرغوب بهم” مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين مدريد وبوليفيا التي كانت مستعمرة إسبانية سابقا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت رئيسة بوليفيا بالوكالة جانين آنييز الإثنين طرد سفيرة المكسيك و دبلوماسيين إسبانيين.

وأوضحت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أن ال دبلوماسيين الثلاثة أمامهم مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقالت الحكومة في بيان “ردا على بادرة عدائية من الحكومة البوليفية الانتقالية بإعلان دبلوماسيين إسبانيين شخصين غير مرغوب بهما، قررت إسبانيا بدورها اعتبار ثلاثة أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي البوليفي المعتمدين في بلادنا أشخاصا غير مرغوب بهم، وإعطائهم مهلة 72 ساعة لمغادرة إسبانيا”.

ويأتي القرار بعدما اتهمت بوليفيا موظفي السفارة الإسبانية بمحاولة الدخول خلسة وبشكل سري إلى الممثلية الدبلوماسية المكسيكية في لاباز مع مجموعة من الرجال الملثمين، لإخراج مساعد سابق للرئيس السابق إيفو موراليس مطلوب لدى السلطات، وهو ما نفته مدريد. ويُتهم موراليس الذي استقال في نوفمبر بعد إسابيع من الاحتجاجات بسبب إعادة انتخابه المثيرة للجدل، بنشر الفتنة والإرهاب، ويعيش في منفاه في الأرجنتين.

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