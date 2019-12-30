في مفاجأة للصحفيين.. مورينو يتحدث بالفرنسية في مؤتمر تقديمه كمدرب لـ موناكو

الإسباني مورينو تولى تدريب موناكو خلفا لـ ليوناردو جارديم الذي أقالته الإدارة قبل يومين.

وقاد مورينو أول حصة تدريبية للاعبيه الجدد اليوم الإثنين، قبل أن يفتتح مؤتمره الصحفي بشكر إدارة نادي الإمارة على ثقتها.

وعلّق مورينو على لغته الفرنسية التي بدت متماسكة ومفهومة: “أتحدث بالفرنسية احتراما لكم”.

وأضاف: “هذا الأمر مهم للغاية من أجل التواصل مع لاعبيني. أنا ممتن لتواجدي في الدوري الفرنسي”.

لاحقا تحوّل مورينو إلى لغته الأم الإسبانية التي أكمل بها المؤتمر الصحفي.

وسُئل مورينو عن علاقته بـ لويس إنريكي المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا، بعد أن خرج الأخير واتهم مساعده السابق “بعدم الوفاء” لرغبته في الاستمرار بمنصبه كمدرب لـ لاروخا.

ليرد مورينو: “قضيت 9 سنوات مع لويس إنريكي، ولا أكن له سوى كلمات الامتنان، ما حدث معه بات من الماضي”.

وأكمل: “وصلتني العديد من العروض (بعد الرحيل عن إسبانيا)، ولكني اخترت مشروعا يناسبني، وموناكو كان الاختيار الأفضل لي”.

وأضاف: “إنه نادٍ عظيم في دوري مميز، ونمتلك لاعبين شبان مميزين”.

مورينو عمل في السابق كمساعد لـ لويس إنريكي في تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، وإسبانيا.

واستطاع مورينو أن يكتب سمعته في عالم التدريب عندما تولى تدريب إسبانيا لـ 9 مباريات في تصفيات يورو 2020 بين مارس ونوفمبر 2019، تزامنا مع استقالة لويس إنريكي لمرض ابنته.

لاحقا وبعد قرار عودة لويس إنريكي لتدريب إسبانيا، رحل مورينو عن لاروخا وانتهى عمله مع الاتحاد الإسباني بسبب عدم ضمه للجهاز المعاون.

ويلعب موناكو مباراته الأولى تحت قيادة مورينو أمام ستاد ريمس يوم 4 يناير المقبل في كأس فرنسا، ثم يصطدم بـ باريس سان جيرمان في الجولة 20 من الدوري الفرنسي يوم 12 يناير.

موناكو يحتل المركز السابع في الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات، و4 تعادلات، و6 هزائم.

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