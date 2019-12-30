تحرك مفاجئ.. سكاي إيطاليا: يوفنتوس يقترب من خطف هدف إنتر

نادي إنتر ميلان وضع نصب عينه التعاقد مع كولوسيفسكي بل واقترب من ذلك، حسبما كشفت التقارير الإيطالية في وقت سابق.

ولكن المفاجأة قد تتم ونجد هدف إنتر يرتدي قميص يوفنتوس، حسبما كشفت سكاي إيطاليا.

وكشفت شبكة سكاي في تقرير حصري لها اقتراب يوفنتوس للغاية من الوصول لاتفاق نهائي مع أتلانتا، المالك الرئيسي للاعب الوسط السويدي، من أجل الانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق بداية من يوم الثلاثاء، وليس انتظارا لصيف 2020.

ويستعد يوفنتوس لدفع 35 مليون يورو بالإضافة لـ 10 ملايين يورو كإضافات من أجل ضم كولوسيفسكي، وفقا لـ سكاي.

صاحب الـ 19 عاما سيوقع على عقود انضمامه لـ يوفنتوس لمدة 5 سنوات، وفقا للشبكة الإيطالية الموثوقة.

وانضم لاعب الوسط السويدي إلى بارما على سبيل الإعارة في الصيف الماضي قادما من أتلانتا.

مع بارما، شارك كولوسيفسكي في 19 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7.

ولم يشارك كولوسيفسكي سوى في 3 مباريات فقط مع الفريق الأول لـ أتلانتا، إلا أنه تألق مع فريق الشباب هناك ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 14 خلال ظهوره في 23 مباراة.

وكتب كولوسيفسكي ظهوره الدولي الأول والوحيد مع منتخب السويد في نوفمبر الماضي.

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