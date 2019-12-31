البرنامج السعودي لإعمار اليمن يبحث المشاريع التنموية مع رئيس الوزراء اليمني تطبيقا لاتفاق الرياض| صور

استقبل رئيس الوزراء اليمن ي الدكتور معين عبدالملك سعيد، وفداً سعودياً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج، حسن العطاس، في قصر المعاشيق بمحافظة عدن، مساء ٣٠ ديسمبر الجاري؛ لبحث سبل إقامة بعض المشاريع التنموية في العاصمة اليمن ية المؤقتة، تفعيلاً للجانب الاقتصادي والتنموي في اتفاق الرياض .

وأشاد معين بعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، والذي يتطور باستمرار، لافتاً إلى أن الحكومة اليمن ية والبرنامج يعملان على عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الجانبين على جميع المستويات، مضيفا أن البرنامج قام بزيارات ميدانية للمطار والميناء في عدن لرصد احتياجات التطوير لهما، مؤكداً على أن المواطن اليمن ي في عدن وفي مختلف محافظات اليمن الأخرى يستبشر بمشاريع التنمية والإعمار والتي سترى النور قريباً.

وناقش الجانبان مستجدات مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الكبرى، ومنها مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، ومشروع مطار مأرب.

من جهة أخرى واصل وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، في ثاني أيام نشاطه بالعاصمة المؤقتة عدن بعقد لقاءات واجتماعات مع مسئولي الجهات الحكومية، وذلك بحسب ترتيبات الجدول المرافق لمهمة العمل الرسمية التي تأتي لرصد احتياجات محافظة عدن، ويقوم بها وفد البرنامج بالتنسيق مع الجانب اليمن ي.

ودعماً لقطاع الصحة عمل وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على زيارة ميدانية تفقدية إلى مستشفى عدن العام، والذي تم تأهيله بتمويل من صندوق التنمية السعودي، وبإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن . وكان وفد البرنامج قد اجتمع، في يومه الأول، مع مسئولي قطاع الطرق والأشغال العامة في محافظة عدن، واطلع الوفد على عرض قدمه الجانب اليمن ي لأولويات المشاريع في قطاع الطرق والإنارة، والتي ستنعكس آثارها على المجتمع اليمن ي مباشرة، وستساهم في إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وتسهيل تنقلاتهم. وأشاد مسئولو قطاع الطرق والأشغال العامة في محافظة عدن بسرعة تجاوب البرنامج في رصد احتياجات المواطنين والجهات الحكومية والسلطة المحلية. وبيّنوا أن مشاريع البرنامج ساهمت في دعم قطاع النقل والطرق في عدد من المحافظات اليمن ية، حتى باتت شاهداً على ما تقدمه المملكة من دعم للتنمية في اليمن ، موضحين أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو أول منظمة تنموية تعمل على تحسين الخدمات وتأهيل الطرق في محافظة الجوف اليمن ية. كما اجتمع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع مسئولي التعليم العام في محافظة عدن، وأكد الجانب السعودي والجانب اليمن ي على أهمية بناء المعلم والاهتمام بالصحة المدرسية للطلاب والطالبات، كما تم التأكيد على أهمية مشروع طباعة كتب المناهج الدراسية، والذي تم توزيعه في عدد من المحافظات. وبحث الجانبان إنشاء عدد من المدارس وتأهيل وترميم عدد آخر منها، واستكمال مجموعة من المشاريع المتعثرة في المحافظة، إلى جانب دراسة احتياجات التدريب والتأهيل في مكاتب التعليم في المحافظة. والتقى الوفد السعودي مسئولي صندوق النظافة، وجرى خلال اللقاء الاحتياجات العاجلة من المعدات والآليات والتي تعمل على نقل المخلفات إلى المقلب، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات التنموية، والتي تساهم في تعزيز روح التعاون بين أبناء المجتمع فيما يخص مباني المدارس، بالإضافة للاحتياجات الخاصة في تأهيل الحدائق والطرق العامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا