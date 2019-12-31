إعصار ناري يتسبب في مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين بأستراليا

ذكر مسئول أسترالي، اليوم الثلاثاء، أن إعصارا ناريا رفع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنا في الهواء وتسبب في انقلابها رأسا على عقب، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين آخرين، وذلك فيما تواصل السلطات الأسترالية مكافحة حريق بشكل طارئ.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، لصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الظروف القاسية التي واجهها رجال ال إطفاء مساء الإثنين، بالقرب من ألبوري في جنوب الولاية “مروعة حقا”.

وتسبب الإعصار كذلك في رفع مركبة أخرى تابعة لخدمات مكافحة الحرائق الريفية في الهواء، ما أدى إلى انقلابها وإصابة رجل ال إطفاء الذي كان بداخلها بجروح شديدة.

ولايزال حريق قرب ألبوري 550 كيلومترا جنوب غربي سيدني، خارج نطاق السيطرة.

وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر، متسببة في إتلاف أكثر من 4ر3 مليون هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص وفقدان نحو ألف منزل، دون أن تكون هناك نهاية في الأفق لذلك الوضع.

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