آلاف العراقيين يشيعون جثامين ضحايا الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء

-شهدت العاصمة العراق ية بغداد اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين ضحايا مقاتلي الحشد الشعبي الذين سقطوا بغارة جوية أمريكية استهدفت مقارا للحشد من كتائب حزب الله قرب الحدود العراق ية -السورية في قضاء القائم /500كم أقصى غربي العراق .

وشارك آلاف من العراق يين في مراسم التشييع التي انطلقت من ساحة الحرية بحي الكرادة مرورًا بالجسر المعلق باتجاه المنطقة الخضراء وقرب الطريق المؤدي إلى مقر السفارة الأمريكية.

وحمل المشاركون أعلام العراق والحشد ورددوا شعارات تطالب بخروق القوات الأمريكية من العراق وإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا، وهتفوا “الموت لأمريكا”.

وتقدم المشيعون أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والشيخ قيس الخزعلي زعيم فصيل عصائب أهل الحق وأبو دعاء العيساوي المعاون الجهادي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقيادات عسكرية وأمنية وزعامات عشائرية .

وجرت المراسم في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغلاق عدد من الطرق والشوارع.

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