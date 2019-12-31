عملاق صناعة السيارات كارلوس غصن يؤكد هروبه من اليابان إلى لبنان

أكد كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف نيسان ورينو، المفرج عنه في اليابان بكفالة، أنه موجود حاليا في لبنان .

وقال غصن في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة اليابان ية (إن إتش كي) إنه “لن يعد يظل رهينة لنظام قضائي ياباني مزور.. ينتشر فيه التمييز والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأضاف “أنا لم أفر من العدالة… أنا هربت من الظلم والملاحقة السياسية. الآن يمكنني التواصل بحرية مع الإعلام وأتطلع إلى البداية في الأسبوع المقبل”.

يذكر أن غصن الذي تم القبض عليه في اليابان لأول مرة في نوفمبر 2018 وأمضى أكثر من 100 يوم في الحبس ب اليابان ، متهما بخيانة الأمانة وتزوير البيانات المالية لإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان ، وهي الاتهامات التي نفاها.

وقد أصدرت إحدى محاكم طوكيو أمرا بإخلاء سبيله وفق قيود صارمة بما في ذلك تحديد مكان إقامته في اليابان ومنعه من السفر إلى جانب إجراءات أخرى لمنعه من الهروب أو التلاعب بأدلة القضية، كما تضمنت الإجراءات منعه من مقابلة زوجته ال لبنان ية بدون الحصول على إذن خاص. وفي الوقت نفسه ، تحتاج اليابان إلى تعاون لبنان من أجل تسليم غصن ، حسبما أفاد مسؤول بوزارة الخارجية اليابان ية لوكالة أنباء كيودو، دون الكشف عن هويته. ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين لبنان و اليابان . وقالت المحكمة اليابان ية اليوم إن شروط إخلاء سبيل غصن لم تتغير ومازال ممنوعا من السفر إلى خارج اليابان بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابان ية. كان كارلوس غصن، قد وصل إلى بيروت، حسبما أفاد تقرير إعلامي مساء أمس الإثنين. وذكر موقع محطة “إل بي سي” التلفزيونية ال لبنان ية أن غصن وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أول أمس الأحد على متن طائرة خاصة. و نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع لم تكشف عنه أن غصن وصل إلى بيروت أوائل الأسبوع الجاري. في المقابل قال جونيكيرو هيروناكا، الذي يقود الفريق الدفاعي لغصن، في تصريحات للصحفيين: “فوجئنا تماما ( بهروبه) وسنبلغ المحكمة بأننا أيضا لا نعرف شيئا”. وذكر محامي آخر لهيئة الإذاعة اليابان ية (إن إتش كيه) إنه “لا يعرف شيئًا” عن وصول غصن إلى بيروت.

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