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بعد تغريدة لوزارة الدفاع التركية.. صحيفة جزائرية تنفي وجود فرقاطة بحرية تركية في ميناء الجزائر

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الجزائر-العنوان

نفت صحيفة النهار الجزائرية المقربة من السلطات، صحة وجود فرقاطة تابعة للبحرية التركية في ميناء الجزائر، وذلك بعد تغريدة بالخصوص نشرت على حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر يوم 29 ديسمبر.

وقالت الصحيفة، “تم التحقق من عدم وجود أي فرقاطة للبحرية التركية بميناء الجزائر، على عكس ما روجت له وزارة الدفاع التركية في بيان لها”.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد نشرت تغريدة يوم السبت، قالت فيها “مجموعة المهام البحرية التركية التي تتكون من فرقاطاتنا TCG GÖKSU و TCG GÖKOVA، تنتقل إلى ميناء الجزائر، لتقديم الدعم المرتبط بعملية الناتو البحرية “سي غارديان”، وذلك بعد تنفيذ تدريب مع الفرقاطة الإيطالية زفيرو”.

وتأتي تغريدة وزارة الدفاع التركية في ظل التهديدات التي أطلقتها أنقرة بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لحماية مصالحها.

وأعربت الصحيفة الجزائرية عن تعجبها إزاء نشر هذه التغريدة، معلقة عليها بأن الأمر “يطرح أكثر من تساؤل حول بيان وزارة الدفاع التركية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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