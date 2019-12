بعد تغريدة لوزارة الدفاع التركية.. صحيفة جزائرية تنفي وجود فرقاطة بحرية تركية في ميناء الجزائر

الجزائر-العنوان

نفت صحيفة النهار الجزائرية المقربة من السلطات، صحة وجود فرقاطة تابعة للبحرية التركية في ميناء الجزائر، وذلك بعد تغريدة بالخصوص نشرت على حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر يوم 29 ديسمبر.

وقالت الصحيفة، “تم التحقق من عدم وجود أي فرقاطة للبحرية التركية بميناء الجزائر، على عكس ما روجت له وزارة الدفاع التركية في بيان لها”.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد نشرت تغريدة يوم السبت، قالت فيها “مجموعة المهام البحرية التركية التي تتكون من فرقاطاتنا TCG GÖKSU و TCG GÖKOVA، تنتقل إلى ميناء الجزائر، لتقديم الدعم المرتبط بعملية الناتو البحرية “سي غارديان”، وذلك بعد تنفيذ تدريب مع الفرقاطة الإيطالية زفيرو”.

The Turkish Naval Task Group which consist of our frigates TCG GÖKSU and TCG GÖKOVA, is transiting to the Port of Algiers to provide associated support to NATO’s Operation Sea Guardian, after completing the passing exercise with the Italian frigate Zeffiro. pic.twitter.com/0WLIpA1ANm

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2019