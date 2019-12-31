ترامب: حان وقت تحرك العراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذين يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لملايين المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحرية ولا يريدون الهيمنة والسيطرة عليهم من قبل إيران».

تصريحات ترامب، تأتي بعد أن اندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، في وقت سابق من الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ«كتائب حزب الله» التابع لـ«الحشد الشعبي»، والتي تعتبر متحالفة مع إيران، في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.

واتهم الرئيس الأمريكي إيران بالوقوف وراء “الهجوم” على السفارة، مهددا الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل “المسئـولية الكاملة” عن هذه الأحداث.

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