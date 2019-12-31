البنتاجون ينشر قوات من مشاة البحرية في محيط السفارة الأمريكية بالعراق| صور

أعلن البنتاجون ، مساء اليوم الثلاثاء، عن نشر قوات من مشاة البحرية الأمريكية في محيط السفارة الأمريكية لدى العراق لتعزيز أمنها في ظل الاحتجاجات الي اندلعت أمامها.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان: “تم، يوم 31 ديسمبر، نشر عسكريين من مشاة البحرية الأمريكية المكلفة بمهمة من سلاح الجو والبحرية الخاصة للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأمريكيين” وفقاً لروسيا اليوم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت سابق من اليوم، أن البنتاجون قرر إرسال قوات إضافية إلى سفارة واشنطن في بغداد لضمان حمايتها، معلنا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين الأمريكيين.

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ “كتائب حزب الله” التابعة لـ “الحشد الشعبي” في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.

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