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وزير الدفاع الأمريكي يعلن إرسال قوات إضافية للسفارة الأمريكية في بغداد

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الثلاثاء، إن بلاده بصدد إرسال قوات إضافية إلى سفارتها في بغداد، ودعا الحكومة العراقية إلى المساعدة في حماية الأمريكيين .
وأضاف إسبر، في بيان “اتخذنا إجراءات حماية مناسبة لضمان سلامة المواطنين والعسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في هذا البلد، ولتأكيد حقنا في الدفاع عن النفس”.

وتابع: “مثلما هو الحال في كل البلدان، نعتمد على قوات الدولة المضيفة في المساعدة في حماية أفرادنا، وندعو الحكومة العراقية إلى تحمل مسئولياتها الدولية لفعل هذا”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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