وزير الدفاع الأمريكي يعلن إرسال قوات إضافية للسفارة الأمريكية في بغداد

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الثلاثاء، إن بلاده بصدد إرسال قوات إضافية إلى سفارتها في بغداد، ودعا الحكومة العراقية إلى المساعدة في حماية الأمريكيين .

وأضاف إسبر، في بيان “اتخذنا إجراءات حماية مناسبة لضمان سلامة المواطنين والعسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في هذا البلد، ولتأكيد حقنا في الدفاع عن النفس”.

وتابع: “مثلما هو الحال في كل البلدان، نعتمد على قوات الدولة المضيفة في المساعدة في حماية أفرادنا، وندعو الحكومة العراقية إلى تحمل مسئولياتها الدولية لفعل هذا”.

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