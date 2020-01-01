أردوغان يطلب السماح لجيشه البقاء في ليبيا لمدة عام

ايوان ليبيا – وكالات :

عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان الإثنين مذكرة تفويض ممهورة بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا .

مذكرة التفويض جاء فيها بحسب وكالة الانباء التركية “الأناضول” أن مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع طرابلس تعتبر مهمة على صعيد دعم ما وصفتها بـ” الحكومة الشرعية في ليبيا ” في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والقدرات العملياتية اللازمة لمكافحة التهديدات التي تواجه البلاد في اشرة إلى تدريب مسلحي الوفاق داخل ليبيا.

المذكرة أكدت وجود اعتبارات أخرى تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا زاعمةً بأن هذه الخطوة تأتي وفقاً للقانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها من وصفتهم بـ”جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا” (القوات المسلحة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب)، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم لـ”الحكومة الشرعية في ليبيا” بحسب مذكرة أردوغان.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة أردوغان شخصيا وفقًا للمبادئ التي حددها بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على ما وصفها بـ” المخاطر والتهديدات ” وأن مدة التفويض ستكون لعام واحد قابل للتمديد وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

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