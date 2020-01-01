ماركا تختار بنزيمة ثاني أفضل لاعب في 2019 وصلاح الثامن

وجاء محمد صلاح نجم مصر وليفربول في المركز الثامن واحتل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس المركز الرابع وكان ساديو ماني قائد السنغال ومهاجم ليفربول سادسا.

ويتنافس صلاح وماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، ومعهما رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي الذي جاء في المركز 31.

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وحصل ميسي على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 ونال أيضا جائزة الكرة الذهبية عن العام المنصرم ليحصد الأخيرة للمرة السادسة كأكثر لاعب في التاريخ.

وكان صلاح الرابع في جائزة فيفا وماني خلفه مباشرة، والعكس صحيح في جائزة الكرة الذهبية.

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