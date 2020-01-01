مقر جديد للإدارة العامة لأمن المنافذ بحي الأكواخ في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

افتتح المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، مقرًّا جديدًا للإدارة العامة لأمن المنافذ بمنطقة حي الأكواخ في العاصمة طرابلس.

وحضر افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لأمن المنافذ مدير الإدارة ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لأمن المنافذ يساهم في الرقي بعمل الإدارة وبسط سيطرتها على المنافذ البرية والجوية والبحرية في ليبيا.

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