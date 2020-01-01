المرشح الديمقراطي المحتمل ساندرز: لدي متبرعون أكثر من ترامب

قال بيرني ساندرز ، المرشح الديمقراطي المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام الجاري، أمام مؤيديه اليوم الأربعاء، إن لديه أعدادا من المتبرعين أكثر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء “بلومبرج”، تنبأ ساندرز بأن تجمع حملته أكثر من مليار دولار إذا ما فاز بترشيح الديمقراطيين لخوض الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في نوفمبر المقبل.

وقال ساندرز ، السناتور عن ولاية فيرمونت، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن المتبرعين لحملته الانتخابية تجاوزوا خمسة ملايين متبرع خلال الربع الأخير من عام 2019، وتوقع أن يصل العدد إلى خمسين مليونا حال فاز بتذكرة الترشح للسباق الرئاسي.

وتابع المرشح المحتمل: “يقدم كل متبرع حوالي 27 دولارا، وهو ما يعني أن المبلغ قد يصل إلى مليار دولار… إنه أمر سافر ومخز أن تصل تكاليف الانتخابات إلى هذا الحد، ولكن حملتنا أثبتت أننا سنتمكن من جمع ما يكفي ويزيد من أجل الفوز.”

وأوضحت “بلومبرج” أن الرسالة التي بعث بها ساندرز لم تكشف عن إجمالي قيمة التبرعات التي تلقتها حملته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، ولكنه قال: “جمعت حملتنا أموالا أكثر من أي حملة أخرى في هذا السباق، وستجمع أكثر من أي حملة أخرى ضد دونالد ترامب .” وتمكنت لجنة إعادة انتخاب ترامب لفترة جديدة من جمع 166 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب “مركز السياسات الاستجابية.” ولم تكشف حملة ترامب بعد عن حجم التبرعات التي تلقتها على مدار الربع الأخير من العام الماضي. وكانت حملة المرشح الديمقراطي المحتمل بيت بوتيجيج قالت في وقت سابق اليوم إن حجم التبرعات التي تلقتها خلال الربع الأخير من عام 2019 بلغت 7ر24 مليون دولار. وبذلك يصل إجمالي التبرعات لحملة بوتيجيج إلى أكثر من 76 مليون دولار في عام 2019 ، بحسب ما ذكرته الحملة في بيان أوردته بلومبرج. وأضاف البيان أن إجمالي المتبرعين على مدار العام الماضي وصل إلى 733 ألفا، منهم 326 ألفا خلال الربع الأخير فقط. وبلغ متوسط ما قدمه كل متبرع للحملة في الأشهر الثلاثة الأخيرة حوالي 33 دولارا.

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