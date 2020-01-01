جيسوس يقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون ويبتعد بالمركز الثالث

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليستر سيتي، وابتعد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومنعت تقنية الفيديو VAR هدفا لمانشستر سيتي سجله فيل فودين في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني نجح جيسوس من تسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 51 من صناعة جوندوجان.

وبعد أقل من 7 دقائق أضاف جيسوس الثاني بعد صناعة رياض محرز ليتقدم السيتي بهدفين.

ومن خطأ ساذج نجح إيفرتون في تقليص النتيجة بالدقيقة 71 عن طريق ريتشارليسون بعدما أخطأ برافو حارس مرمى سيتي في تمرير الكرة.

ويلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام أستون فيلا يوم الأحد 12 يناير في الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبذلك حقق سيتي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون 2-3 في الجولة 19.

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