أفضل احتفال بالعام الجديد.. مدفع أرسنال يغتال شياطين مانشستر

مدفع أرسنال عاد للعمل مع بداية العام الجديد وانتصر على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

أقيمت المباراة على ملعب الإمارات اليوم الأربعاء في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى ليونايتد خلال الموسم الجاري من أحد أندية القمة في إنجلترا إذ أنه لم يُهزم خلال الدور الأول مطلقا أمام أي منهم.

ورفع ذلك الانتصار رصيد أرسنال إلى 27 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

أما يونايتد فتجمد رصيده عند 31 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

سجل هدفا المباراة نيكولاس بيبي وسوكراتيس في الدقائق 8 و42.

بدأت المباراة بهجمة سريعة من يونايتد وحصل على خطأ من الناحية اليسرى وأبعد بيرند لينو الكرة في النهاية دون خطورة.

وكانت هذه الفرصة نهاية ظهور يونايتد الهجومي في ذلك الشوط.

في الدقيقة الثامنة بدأت أرسنال هجومه من الناحية اليسرى أبعدها الدفاع بشكل سيئ وهرب نيكولاس بيبي من رقابة لوك شاو وسدد مباشرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لفريقه.

وعقب مرور دقيقتين فقط مر بيبي وأرسل عرضية حولها أوباميانج بركلة مقصية ذهبت أعلى المرمى.

وأرسل أوباميانج عرضية إلى بيبي ولكن لوك شاو شتت الكرة قبل أن تصل للاعب الإيفواري.

وسدد لوكاس توريرا كرة قوية مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

وفي الدقيقة 39 كاد بيبي يسجل هدفا ثانيا لكن القائم الأيمن تصدى لتسديدته.

وعقب أربع دقائق فقط حصل أرسنال على ركلة ركنية أرسلها بيبي وارتقى لها لاكازيت برأسية تصدى لها دي خيا وارتطمت الكرة بظهر ليندلوف ليجدها سوكراتيس ويسددها بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني للمدفعجية.

في الشوط الثاني وضح جليا عودة أرسنال إلى الدفاع والاعتماد على المرتدات، ورغم استحواذ يونايتد على الكرة بشكل كبير لكنه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى المدفعجية.

وجاءت الخطورة الأولى من يونايتد عن طريق تسديدة من أندرياس بيريرا بعد تمريرة نيمانيا ماتيتش لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ورد أرسنال بهجوم مرتد قوي أنهاه ساكا بتسديدة ارتطمت في ليندلوف وشتت فريد الكرة سريعا.

وظل الوضع على ما هو عليه سيطرة من يونايتد دون خطورة وتكتل دفاعي من أرسنال واعتماد تام على المرتدات لتنتهي المباراة بانتصار أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

video:1

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا