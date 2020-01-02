ارتفاع ضحايا الفيضانات في العاصمة الإندونيسية إلى 21 قتيلا

قالت السلطات إن عدد ضحايا ال فيضانات الجارفة والانهيارات الأرضية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المحيطة بها وصل إلى 21 قتيلا على الأقل اليوم الخميس في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

وأدت أعنف فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات إلى تشريد أكثر من 30 ألف شخص وتسببت في حدوث فوضى في أجزاء من جاكرتا أكبر مدينة في جنوب شرق آسيا، كما أدت إلى تعطيل السكك الحديدية وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الاجتماعية، جوكو هاريانتو في رسالة لرويترز، إن عدد القتلى بلغ 21 شخصا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار مصحوبة ببرق ورياح قوية في وقت لاحق اليوم الخميس.

ولم تقدم السلطات بيانا تفصيليا عن أسباب الوفيات بالنسبة لكل الضحايا، لكنها قالت في وقت سابق إن أربعة أشخاص ماتوا غرقا وأربعة قضوا نحبهم في انهيارات أرضية وأربعة آخرين ماتوا صعقا بالكهرباء في حين توفي ثلاثة نتيجة انخفاض في درجة حرارة أجسامهم. ويبلغ عدد سكان جاكرتا والمناطق المحيطة بها أكثر من 30 مليون نسمة. وكان أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم في أحد أشد ال فيضانات ضراوة في العاصمة عام 2007.

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