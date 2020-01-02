أسباب الدعوة لانعقاد مجلس النواب في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا مجلس النواب في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي تعقد الإثنين المقبل في بنغازي؛ لمناقشة ما وصفه بـ«تداعيات الاتفاقية الباطلة» في إشارة إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من «تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة قوات القيادة العامة.

ويوم 27 نوفمبر وقَّعت حكومة الوفاق والحكومة التركية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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