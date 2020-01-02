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أسباب الدعوة لانعقاد مجلس النواب في بنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا مجلس النواب في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي تعقد الإثنين المقبل في بنغازي؛ لمناقشة ما وصفه بـ«تداعيات الاتفاقية الباطلة» في إشارة إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من «تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة قوات القيادة العامة.

ويوم 27 نوفمبر وقَّعت حكومة الوفاق والحكومة التركية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • المفروض الجلسة عقدت من اول ما نبح اردوغان لكن للاسف نوابنا محتفلين بالكرسمس والسنه الجديده باسطنبول وتونس وشرم الشيخ
    لكى الله ثم الشرفاء يا ليبيا

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  • لو كنت رئيسا للبرلمان لتعاملت بنفس اسلوب استهبال المجتمع الدولى الذى يعترف بالوفاق وجمعت الاعضاء المنسحبين من الوفاق واعلنت سحب الثقة من السراج لارتكاب خيانة عظمى وتعيين فتحى المحبرى رئيسا لحكومة الوفاق ليقون بتشكيل حكومة وطنية جديدة تؤدى القسم امام البرلمان ورئيسه القائد الاعلى للجيش الوطنى وبذلم تضرب عصفورين بحجر حكومة وفاق نالت ثقة النواب وتعمل من داخل الاراضى المحررة فى طرابلس

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