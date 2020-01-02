الموقف الأمريكي من طلب الوفاق الدعم العسكري الخارجي

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، بيانا أكدت خلاله، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء طلب حكومة الوفاق للحصول على الدعم العسكري التركي، مشيرة إلى أن التدخل العسكري الخارجي يهدد احتمالات حل النزاع.

وأكدت الولايات المتحدة، خلال البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف لبدء مفاوضات سياسية.

كما أبدت الولايات المتحدة شعورها بالقلق إزاء تهديد الجيش الليبي باستخدام الأصول الجوية وما وصفهم البيان بـ “المرتزقة” لمهاجمة مصراتة.

وقال البيان: “إننا نشجب الهجمات على المدنيين الأبرياء وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد”.

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