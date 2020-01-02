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رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يجتمعون بالقاهرة.. غدا

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تعقد المنظمة الكشفية العربية ، غداً الاجتماع الأول لرؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية في تشكيلها الجديد، وذلك بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة.
ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها آلية العمل، واعتماد الأهداف المقررة، وعرض ملامح خطة العمل لكل لجنة .
يذكر أن اللجان الفرعية هي: التخطيط والاستراتيجية، وتنمية القيادات، والبرامج والمراحل، وتنمية العضوية، وتنمية المجتمع والمسئولية الاجتماعية، والاعلام والاتصال، والمالية وتنمية الموارد، وتقنية المعلومات، والقلادة والأوسمة الرفيعة، والقانونية ( الدساتير).

وتسهم اللجان بالعمل على دعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإقليم في إطار الإستراتيجية العالمية عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإقليم في إطار الرؤية المحددة للمكتب العالمي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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