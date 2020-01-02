تطورات الوضع العسكري في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

محاور قتال جديدة تدخل على الخط في طرابلس فبعد اشتباكات عنيفة دارت رحاها خلال الساعات الماضية أصبحت الوحدات العسكرية التابعة للجيش على تخوم منطقة أبوسليم .

وتركزت الاشتباكات في عدة مناطق بمشروع الهضبة منها جزيرة الفحم وخط 8 و9 وصولا إلى جزيرة الأرصاد ومنها إلى أربعة شوارع الرابش مع نزوح عدد كبير من المواطنين القاطنين في المشروع .

وشهدت محاور القتال الأخرى اشتباكات متقطعة ولم تسجل فيها أي تقدمات ملحوظة سوى تلك التي شهدها محور صلاح الدين وطريق المطار الذي بدأت وحدات الجيش في تأمين عدد من النقاط فيه بينها معسكر النقلية والفروسية، إضافة إلى ضربات جوية طالت منطقة العزيزية .

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