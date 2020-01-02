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موعد توزيع ميزانيات المدارس التابعة للوفاق

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، إن الشؤون المالية بالوزارة ستبدأ توزيع صكوك الميزانية التشغيلية لكل مؤسسة تعليمية بدءا من الأسبوع المقبل.

واتفق على آلية التوزيع، بحيث يستلم مندوب مراقبة التعليم الصكوك الخاصة بالمدارس التابعة، ليوزعها عليها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار جمعة إلى أن أقسام المتابعة ستراقب صرف الميزانية وفق لائحة المؤسسات التعليمية الصادرة عن المجلس الرئاسي، التي حددت أوجه الصرف والمتمثلة في خمسة بنود رئيسية وهي: «النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الطارئة، وإيجارات النقل».

وأكد أن هذه الميزانية ستساعد مديري المدارس في معالجة كثير من الصعوبات التي تواجههم في تسيير أعمالهم، مقدما اعتذاره لهم على تأخر صرفها، الذي كان من المفترض أن يكون مع بداية العام الدراسي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • هذه الشئون الداخلية للبلديات ـ ولايجب الاعلان عنها في الاخبار ـ لدواعي الأمن في المناطق ـ وسلامة المواطنين ـ و سيتم فصل اعمال البرلمان عن الشئون الادارية لمكاتب إدارة الوفاق بعد عدة ساعات وفحص فحص بيانات بنكية للمفصولين وإحتجاز أمني ليبي لجوازات سفرهم وعائلاتهم .

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  • والميزانيات تسلم لأدارة الشئون الاجتماعية والخدمات ببلدية طرابلس ليبياز
    وليس لمدراء االمدارس.

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  • والميزانيات تسلم لأدارة الشئون الاجتماعية والخدمات ببلدية طرابلس ليبيا
    وليس لمدراء االمدارس …!!!!

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  • والميزانيات تسلم لأدارة الشئون الاجتماعية والخدمات ببلدية طرابلس ليبيا
    وليس لمدراء االمدارس ـ أبتداء بالخدمات والنظافة بمنطقة ابو سليم والمستشفى والخدمات البلدية وري الاشجار وحملة إزالة العشوائيات والمخلفات والحدائق ـ وهيئة السلامة الوطنية بمتابعة – الأمن المحلي .

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