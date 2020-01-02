تعرف على إجمالي الإنفاق على مستوى ليبيا حتى نوفمبر

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المصرف المركزي بالبيضاء أن إجمالي الإنفاق في الترتيبات المالية على مستوى ليبيا بلغ 50 مليارا و339 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، موزع بين 10 مليارات و 165 مليون دينار إجمالي الإنفاق من المركزي بالبيضاء، و40.17 مليار دينار من المركزي بطرابلس.

وأوضح بيان صادر عن المصرف بالبيضاء أن النفقات الفعلية على المرتبات وما في حكمها في المنطقة الشرقية بلغت 5 مليارات و 346 مليون دينار، والنفقات التسييرية في الباب الثاني وصلت إلى 4 مليارات و819 مليون دينار.

وبالنسبة للمرتبات أوضح المركزي بالبيضاء أن «هناك نسبة 8% تدفع حاليا من وزارة المالية في طرابلس بقيمة 177 مليون دينار، وبذلك تكون الحصة الإجمالية من المرتبات (ترتفع من 20% إلى) 28% وفي إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد السكان بالإقليم».

وبالنسبة لمخصصات الإنفاق على برامج الاستقرار لمدينة بنغازي، أشار المصرف إلى أن ذلك سينعكس في الباب الثالث (التنمية) بالربع الأخير من العام 2019 وفي حدود مبلغ وقدره 370 مليون دينار.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن «المركزي» في طرابلس أن إجمالي الإنفاق منه بلغ 40.17 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2019.

وأظهرت البيانات إنفاق 21.61 مليار دينار على المرتبات خلال الفترة نفسها، و8.2 مليار دينار للنفقات التسييرية، و3.6 مليار دينار للتنمية و6.7 مليار دينار للدعم.

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