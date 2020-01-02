مصر: تركيا أرسلت إرهابيين إلى ليبيا لضرب الدولة الوطنية

القاهرة-العنوان

حذّرت مصر، اليوم الخميس، من الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا.

وقالت في بيان إدانة لتصديق البرلمان التركي على مذكرة لغزو ليبيا، إن تقل تركيا لإرهابيين إلى ليبيا يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي.

ودانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لغزو ليبيا، مؤكدة أنها هذه الخطوة انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وحذّرت مصر من مغبة أي غزو عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا الغزو سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019.

وقالت، إن هذا التطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.