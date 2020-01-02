رسالة من السيسي إلى رئيس الكونغو حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن زيارة سيؤديها السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية اليوم الخميس إلى جمهورية الكونغو برازافيل.

الخارجية المصرية أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الغرض من الزيارة هو تسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكونغولي دنيس ساسو نجيسو ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

ويرقة خلال الزيارة السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا.

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