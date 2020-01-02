شاهد – زلاتان يصل إلى ميلان

ورحب زفونيمير بوبان المدير الرياضي للنادي الإيطالي بالنجم السويدي في المطار فور وصوله.

وتواجد عدد كبير من مشجعي ميلان لاستقبال زلاتان قبل أن يتجه للعيادة للخضوع للفحص الطبي.

وأعلن نادي ميلان في وقت سابق بشكل رسمي عن تعاقده مع الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر.

وسيوقع النجم السويدي على عقد انضمامه لميلان لمدة 6 أشهر، مع قابلية التجديد لموسم آخر بعد نهاية الموسم الجاري.

وتحدث إبراهيموفيتش عقب انضمامه لـ ميلان، قائلا: “عدت من جديد إلى الفريق الذي احترمه بشدة وإلى المدينة التي أحبها”.

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ميلان “سأقاتل مع زملائي من أجل تغيير مسار موسم ميلان”.

وأتم “سأفعل كل ما في وسعي لأجعل ذلك ممكننا”.

صاحب الـ 38 عاما سبق له ارتداء قميص ميلان في الفترة ما بين 2010 و2012.

وانضم إبراهيموفيتش في أغسطس من عام 2010 إلى ميلان على سبيل الإعارة قادما من برشلونة، قبل أن يضم المهاجم السويدي بشكل نهائي.

ولعب إبراهيموفيتش 85 مباراة بقميص ميلان في كل البطولات، ونجح في تسجيل 56 هدفا وصناعة 24.

ورفع إبراهيموفيتش لقب الدوري الإيطالي موسم 2010-11 مع ميلان، إلى جانب لقب السوبر الإيطالي في نفس العام.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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