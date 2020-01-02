ترامب يحذّر أردوغان من مغبة غزو ليبيا

واشنطن-العنوان

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أي “تدخل أجنبي” في ليبيا.

وقال البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ترامب، أبلغ نظيره التركي أردوغان خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا، في إشارة لمحاولة تركيا غزو ليبيا عسكريًا.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

وكان البرلمان التركي وافق قبل ساعات على مذكرة مقدّمة من إردوغان تسمح بإرسال جنود أتراك لغزو ليبيا ودعما لمليشيات الوفاق الموالية لتركيا في طرابلس.

وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائباً لصالح المذكرة فيما رفضها 184، وهي تمنح الجيش التركي الضوء الأخضر لمدة عام لغزو ليبيا.