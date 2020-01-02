روح القمر الليبية في معرض جدة الدولي

تحصلت رواية روح قمر لصاحبها الكاتب الليبي على جمعة إسبيق على المركز الثالث في الأكثر إقبالا بمعرض جدة الدولي الذي أختتم منذ أيام قليلة ورواية روح قمر هي روايته الاولى والتي جاءت في 11 ألف كلمة 85 صفحة وتبنت اصدارها دار إرفاء للنشر بجدة وتدور الرواية حول قرية تعبد آلهة الخوف من العيب نهارا وتخرق قوانينها ليلا ، فقمر التي اغتصبت عديد المرات وأجهضت كانت وراء حرب عرت ذلك المجتمع أمام بعضه البعض حيث دارت المعركة التي كانت قمر آخر ضحاياها أيضا ومن المعلوم أن القاص والروائي سبق ان صدر له مجموعة قصصية تحت عنوان إلداد عن دار افاتار المصرية ولاقت مجموعته اقبالا في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضي

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