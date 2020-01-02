رسميا – كولوسيفسكي إلى يوفنتوس حتى 2024.. وبارما يحتفظ بخدماته

اللاعب المولود في عام 2000 سوف يظل في صفوف بارما حتى نهاية الموسم وينضم لـ يوفنتوس بدءا من الموسم المقبل مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

السويدي قال لموقع يوفنتوس الرسمي عقب التوقيع: “يوفنتوس أحد أكبر أندية العالم، عندما تبدأ لعب كرة القدم الجميع يريد اللعب ليوفنتوس، عندما سنحت الفرصة، لم أفكر مرتين”.

وتابع “ألعب فقط للفوز، إذا فكرت في أنه من الأفضل التسديد سأسدد، وإذا رأيت زميلي في موقف أفضل سوف أمرر، الأهداف والصناعة لا تهم، ما يهم الفوز”.

وشكّر نادي بارما على تألقه في الموسم الجاري “بارما أصبح منزلي، كنت هناك منذ 6 أشهر وأشعر أنني في منزلي، زملائي يساعدونني يوميا، والمدير الفني ساعدني وأنا محظوظ لأن الجميع هناك يؤمن بي”.

وسجل ديان الموسم الجاري في 17 مباراة بالدوري الإيطالي 4 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وأتم “أقول لجماهير يوفنتوس سوف أصل في يوليو المقبل وسأقدم كل ما لدي لهذا القميص سأتدرب يوميا من أجل التطور وأجعلهم سعداء”.

ويعد السويدي أصغر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل أكثر من 3 أهداف الموسم الجاري، ومعادلا جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند كأكثر صناعة الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى.

سعى يوفنتوس للحصول على خدماته بدءا من يناير وقطع إعارته من بارما مع إعارة الكرواتي ماركو بياتسا لكن بارما رفض عرض السيدة العجوز ليكمل الموسم بقميص بارما.

وتفوق يوفنتوس في الوصول لخدمات السويدي على إنتر الذي كان من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات واحد من أبرز المواهب الشابة في الدوري الإيطالي.

وكان أتالانتا ضم اللاعب مقابل 165 ألف يورو عام 2016 بعمر الـ 16 من نادي أي أف بروما.

ولم يشارك كولوسيفسكي سوى في 3 مباريات فقط مع الفريق الأول لـ أتلانتا، إلا أنه تألق مع فريق الشباب هناك ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 14 خلال ظهوره في 23 مباراة.

وكتب كولوسيفسكي ظهوره الدولي الأول والوحيد مع منتخب السويد في نوفمبر الماضي.

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