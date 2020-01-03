خلية الإعلام الأمني: سقوط صواريخ على مطار بغداد الدولي وإصابة عدة أشخاص

ذكرت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي في بيان، أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي .

وأضافت أن الصواريخ سقطت قرب صالة الشحن الجوي، مما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.

وقالت الشرطة ومصادر طبية، إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب تسعة آخرون بجروح، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسئولية عن هجمات على منشآت نفطية ومخازن أسلحة لفصائل مسلحة وكذلك على قواعد عسكرية تستضيف القوات الأمريكية.

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