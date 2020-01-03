التلفزيون العراقي الرسمي يعلن مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الجمعة مقتل أبو مهدي المهندس و قاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد، وفقا لما نقلته قناة العربية.

جدير بالذكر أن أبو مهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي الشيعي في العراق، ويبلغ من العمر 66 عاما.

واللواء قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسئولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران، ويبلغ من العمر 62 عاما.

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