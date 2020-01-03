ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 43 قتيلا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة، أن عدد القتلى نتيجة الفيضانات العارمة و الانهيارات الأرضية التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد ارتفع إلى 43 شخصا.

وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة يوم الأربعاء بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة، غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.

وبحلول اليوم الجمعة تراجعت مياه الفيضانات إلى حد كبير في العاصمة، لكن المسئولين يحذرون من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حتى 10 يناير الجاري.

وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن أكثر من 31 ألف شخص شردوا.

وأضاف أجوس أن 17 حالة وفاة حدثت في منطقة بوجور، وسقط 9 ضحايا في جاكارتا، وكانت بقية الوفيات في أحياء ليباك وبيكاسي وتانجرانج وديبوك. وتقول السلطات إن هطول الأمطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة هو الأسوأ منذ عقدين، مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية. جدير بالذكر أن الفيضانات و الانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

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