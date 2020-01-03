سكاي: ليون يرفض عرض تشيلسي لضم موسى ديمبيلي

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية فأن الهداف الفرنسي الذي سجل 30 هدفا منذ انضمامه لصفوف ليون في الدوري كان ضمن أهداف البلوز لتعزيز قدراتهم الهجومية.

ليون أصدر بيانا أبدى فيه تمسكه بخدمات مهاجمه في ظل الإصابات التي ضربت أبرز لاعبيه الموسم الجاري عقب رحيل نبيل فقير إلى ريال بيتيس الإسباني وإصابة ممفيس ديباي بالرباط الصليبي.

وقال ليون في بيانه: “نما إلى علمنا عبر وسائل الإعلام أن بعض الأندية مهتمة بضم موسى ديمبيلي”.

وشدد البيان “ليون يؤكد من جديد رغبته كما حدث في الصيف الماضي في الحفاظ على موسى ديمبيلي”.

وأتم ليون بيانه “النادي لديه ثقة كاملة في موسى ويعول عليه بشكل خاص لبناء فريق ناجح من أجل المواسم المقبل”.

وأضافت سكاي في تقريرها أن فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز يرى أن ديمبيلي يتشابه مع ديديه دروجبا في عدة خصائص، كما يمتلك خبرة اللعب في بريطانيا إذ ارتدى قميص سيلتك الأسكتلندي لمدة موسمين.

تشيلسي يعاني هجوميا الموسم الحالي رغم تألق الإنجليزي الشاب تامي إبراهام، إذ يشارك أساسيا ولا تظهر أدوار أساسية لكل من ميتشي باتشواي وأوليفييه جيرو في خطط لامبارد الهجومية.

المهاجم الفرنسي صاحب الـ23 عاما شارك الموسم الجاري في 25 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين.

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