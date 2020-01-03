لعنة الرباط الصليبي.. ثنائي أستون فيلا يغيب لنهاية الموسم

الثنائي شارك في فوز الفيلانز على بيرنلي في مباراة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2-1.

إصابة توم هيتون جاءت أثناء محاولة التصدي لرأسية كريس وود مهاجم بيرنلي للإصابة في الدقيقة 80.

وسبقه ويسلي الذي خرج من أرضية الملعب بسبب تدخل قوي من مدافع بيرنلي بين مي.

ويقضى هيتون وويسلي الموسم الأول لهما رفقة الفريق عقب انضمامهم من بيرنلي وكلوب بروج على الترتيب.

ويسلي الذي يعد الصفقة الأغلى في تاريخ الفيلانز سجل 6 أهداف في 22 مباراة بجميع المسابقات وحجز مقعدا له بقميص المنتخب البرازيلي.

بينما شارك توم هيتون في 20 مباراة الموسم الجاري وغاب عن مباراة واحدة بسبب الإصابة.

أستون فيلا الذي يلعب محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي يحتل المركز الـ 17 في الدوري برصيد 21 نقطة.

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