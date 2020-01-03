توقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر بعد سقوط أكثر من 20 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار ومحيطه.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة أن «القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر إلى فجر اليوم، وأجبر عددا من العائلات المجاورة للمطار إلى الخروج من منازلها»؛ فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان مطار معيتيقة أعلن توقف حركة الملاحة الجوية منذ صباح اليوم حتى إشعار آخر، من دون توضيح سبب التوقف.

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