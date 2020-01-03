الجيش الألماني يقيد حركته في وسط العراق بسبب الوضع الأمني

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام اليوم الجمعة أن قوة الجيش الموجودة في العراق شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية في بغداد أمس الخميس والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراق ية القوية، وآخرين.

وأوضح المتحدث أن المقر الرئيسي للتحالف الدولي المناوئ لتنظيم داعش أصدر أمرًا بتقييد حركة القوات، سواء على الأرض أو في الجو.

يشار إلى وجود 27 جنديا ألمانيا في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويقوم هؤلاء الجنود بتدريب القوات العراق ية.

ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية وتقديم الخدمات اللوجستية وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني.

وقال المتحدث:” لم يتغير شيء في التكليف، وسنواصله على هذا النحو وفقا للأمر الصادر”. وتشهد القاعدة في الوقت الراهن الاستعدادات لبدء الدورة الجديدة من التدريب في منتصف يناير الحالى. كما يوجد خمسة جنود ألمان في المعسكر الرئيسي للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة العراق ية بغداد، فضلا عن نحو 90 جنديا في كردستان العراق لتدريب القوات الكردية، ويبلغ إجمالي المشاركة الألمانية في التحالف المناوئ لداعش 415 رجلا وامرأة ويجري قيادة هذه القوة من الأردن. وتوعدت إيران في أعقاب إعلان مقتل سليماني بالثأر من أمريكا.

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