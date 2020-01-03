الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ بشأن قرار تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن “قلقه البالغ” بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكريا في الحرب الأهلية المتصاعدة في ليبيا ، ويأتي هذا التحذير إضافة إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا.

كان البرلمان التركي صوت أمس الخميس لصالح مذكرة تفويض لمدة عام تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا .

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل”.

وشدد البيان على أنه يتعين على جميع الشركاء الدوليين الالتزام بـ “الاحترام الكامل” لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي “سيحتفظ الاتحاد الأوروبي بمشاركة نشطة في دعم جميع إجراءات خفض التصعيد والخطوات المؤدية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية”.

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