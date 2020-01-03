تعرف على أبرز المواقف الدولية بعد مقتل قاسم سليماني

أثار مقتل الجنرال ال إيران ي قاسم سليماني، الشخصية المحورية في نفوذ الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط، بضربة أمريكية فجر الجمعة في بغداد، قلقًا في مختلف أنحاء العالم حيث دعت غالبية العواصم إلى الهدوء لتجنب “تصعيد” فيما توعدت إيران برد قاس، وفيما يلى أبرز المواقف الدولية تعليًا على اغتيال سليمانى:

– إيران –

توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي “بانتقام قاس” لمقتل سليماني وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام.

وقال خامنئي “إن شاء الله لن يتوقف عمله وطريقه هنا وانتقام قاس ينتظر المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه ودماء الشهداء الآخرين”.

وأكد الرئيس ال إيران ي حسن روحاني أن إيران و”الدول الحرة في المنطقة ستنتقم” لمقتل سليماني، وأضاف “من المؤكد أن الأمة ال إيران ية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أمريكا على هذه الجريمة البشعة”. وقال وزير الخارجية ال إيران ي محمد جواد ظريف إن “عمل الإرهاب الدولي الذي قامت به الولايات المتحدة باستهداف واغتيال الجنرال سليماني – القوة الأكثر فعالية في محاربة داعش، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة وسواها – هو تصعيد خطير للغاية وطائش”. – العراق- حذر رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي من أن الضربة الجوية الأمريكية التي أدت الى مقتل الجنرال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، تشكل “تصعيدًا خطيرًا يشعل فتيل حرب مدمرة” في العراق. ووصف المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الضربة الجوية الأمريكية بـ”الاعتداء الغاشم”. وأصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمرًا باستئناف نشاطات “جيش المهدي” أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأمريكية في العراق. كما دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي “كل المجاهدين”، في إشارة الى عناصر الحشد، إلى “الجهوزية” للرد على الضربة الأمريكية. – الولايات المتحدة- رحب السناتور الجمهوري النافذ ليندسي جراهام المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”العمل الشجاع” الذي قام به الرئيس “ضد العدوان ال إيران ي”. وقال السناتور الجمهوري توم كوتون إن الجنرال سليماني “نال ما يستحقه”. لكن رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي قالت إن الضربة ضد سليماني تشكل “تصعيدًا خطيرًا للعنف”. وقال جو بايدن النائب السابق للرئيس والمرشح للانتخابات التمهيدية للديموقراطيين إن “ترامب ألقى للتو أصبع ديناميت في برميل بارود وعليه أن يقدم توضيحات للشعب الأمريكي”، مؤكدًا أنه “تصعيد هائل في منطقة خطيرة أساسًا”. – لبنان- دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران الجمعة إلى “القصاص من قتلة” الجنرال ال إيران ي قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العراق. وقال حسن نصرالله في بيان “القصاص العادل من قتلت المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسئولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم”. – سوريا- دانت السلطات السورية “العدوان الأمريكي الجبان” الذي أدى إلى مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد، معتبرة أنه “تصعيد خطير للأوضاع في المنطقة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية السورية في دمشق قوله إن سوريا “واثقة بأن هذا العدوان الأمريكي الجبان الذي أدى الى ارتقاء كوكبة استثنائية من قادة المقاومة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار”. – روسيا- حذرت روسيا من أن مقتل سليماني بضربة أمريكية في العراق من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية أن مقتل سليماني “خطوة مغامرة ستفاقم التوتر في أنحاء المنطقة”، وأضافت الوزارة “سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب ال إيران ي”. – الصين- دعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف “وخصوصًا الولايات المتحدة” بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج لصحفيين “نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصًا الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر”. – إسرائيل- قطع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو زيارته الرسمية لليونان ليعود إلى إسرائيل بعد مقتل القائد العسكري ال إيران ي قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد، كما أفاد مكتبه وكالة فرانس برس. – فرنسا- دعت فرنسا إلى “إحلال الاستقرار” في الشرق الأوسط تعليقًا على مقتل الجنرال ال إيران ي قاسم سليماني، معتبرة بلسان وزيرة الشئون الأوروبية في حكومتها أميلي دو مونشالان أن “التصعيد العسكري خطير دائمًا”. وقالت الوزير الفرنسية لإذاعة “ار تي ال” الجمعة “نستيقظ في عالم أكثر خطورة. التصعيد العسكري خطير دائما”.

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