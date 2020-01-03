نتنياهو يشيد بترامب.. ويؤكد: أمريكا استخدمت حق الدفاع عن النفس

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو عن تأييده للولايات المتحدة في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية في بغداد أمس الخميس، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقل مكتب رئاسة الوزراء عن نتنياهو قوله اليوم الجمعة: “كما تملك إسرائيل حق الدفاع عن النفس، فإن الولايات المتحدة تملك نفس الحق بالضبط”.

وأضاف نتنياهو : “قاسمي مسئول عن قتل مواطنين أمريكيين والعديد من الأبرياء”، مشيرًا إلى أنه كان خطط لهجمات أخرى من هذا النوع.

وقال نتنياهو عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه “يستحق كل التقدير لتحركه السريع والحيوي والمحدد”، وأضاف أن إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة في حربها من أجل السلام والأمن والدفاع عن النفس”.

من ناحية أخرى، كان المكتب ذكر في بيان، أن نتنياهو سوف يختصر زيارته لليونان ليعود إلى إسرائيل وسط تصاعد التوترات عقب مقتل سليماني. وأوضح بيان المكتب، أنه كان من المقرر في الأساس أن يختتم نتنياهو زيارته لليونان غدا السبت.

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