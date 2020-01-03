ترامب: سليمانى كان يتآمر لقتل المزيد من الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اليوم الجمعة، إن ” ال إيران ي قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ال إيران ي كان يتآمر لقتل المزيد من الأمريكيين ” .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله اليوم في تغريدة على موقع ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي ” إنه مسئول بصورة مباشرة وغير مباشرة عن مقتل ملايين الأشخاص ” بما في ذلك هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون في إيران .”

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان صباح اليوم أنه “بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني “.

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