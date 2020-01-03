رئيس البرلمان العراقي يندد بالغارة الجوية الأمريكية

ندد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بغارة جوية أمريكية في بغداد، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي الشيعي أبو مهدي المهندس ، واعتبرها انتهاكا للسيادة.

وقال في بيان “إن ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي يوم أمس، من استهداف لقائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية يعد خرقًا سافرًا للسيادة، وانتهاكًا للمواثيق الدولية”.

ودعا “لإبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي”، وطالب الحكومة باتخاذ كل التحركات لوقف مثل هذه الهجمات.

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