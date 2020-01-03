شركة الخليج للنفط توقف التعامل مع الشركات التركية

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت شركة الخليج العربي للنفط بيانا بشأن موافقة البرلمان التركى ومنح موافقة أردوغان لغزو ليبيا، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان الشركة أن رئيس لجنة الإدارة للشركة وأعضاء لجنة الادارة وكافة المستخدمين بالشركة فى جميع المواقع والحقول هذا الموقف الاستعمارى البغيض الذى يسير فيه العثمانى على خطى أجداده مستغلا عديمي الوطنية وشذاذ الآفاق الذين لايربطهم بهذه الأرض إلا المال وبيع الوطن وندد ونستهجن تأهب العثمانيين الجدد لغزو بلادنا كما يحلم سفيه الفكر للاطيب أردوغان.

وتابعت الشركة “جيشنا البطل بقيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر هو يسطر الانتصارات المتوالية قادر على دحر أي عدوان برا وبحرا وجوا، ومعه أحرار الشعب الليبيي مساندا ومؤازا ولن يسمح وأكدت شركة الخليج العربى للنفط على موقفها الثابت المؤيد والمتماسك مع القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها ورهن اشارتها كما كانت منذ اليوم الأول الذى هبت فيه لتطهير جميع المدن من الإرهاب والظلاميين.

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