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موقف النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين من التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • إرسال قوة عسكرية – سيارات عسكرية للامن الوقاءي العسكري المعًدات اللازمة من الأصفاد – لمكافحة الإشاعات الإعلامية – في السيارات المخصصة للذلك – للابراج في وسط طرابلس الليبية – وارتداء القفازات المخصصة العسكرية المخصصة لعملية الاستلام .

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  • تورط المدعو عبدالحكيم بلحاج – والزرقاني – والرخيص – وسليمان دوغة – في محاولة استدراج الراءي الليبي بعدم تنفيذ الأحكام الشرعية – بقضايا وجراءم تم الاعتراف بها من قبل المتهمين والمتهمات بعمليات تزوير وتجارة مخدرات وقذف وانتحال شخصيات – داخل السجون – بسبب مطالبة الأخير باموال لتهريب المعتقلين – ولكن بفضل الله – تم اعتقال المطالبين بالفدية وضربهم بالرصاص في الرأس – وارسال قوة أمنية بالمعدات اللازمة لتنفيذ الحكم الشرعي بخصوص الاعترافات سواء ممرضات وبيع الحقن لترويج المخدرات او قضايا الاخرى . للجنسين . وسيتم تعليقهم ساحات مطار معيتيفة مقطوعي الايدي ء- باحترار أمني . ووضع بوابات عسكريةحول المنطقة .

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