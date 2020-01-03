مؤتمر زيدان: هازارد لن يشارك في السوبر الإسباني.. ولا اعتقد أن الخاسرين أغبياء

المسابقة التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية وبمشاركة 4 أندية هي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتليتكو مدريد.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني: “بنسبة 100% هازارد خارج كأس السوبر الإسباني، آمل أن يعود بعد ذلك”.

البلجيكي تعرض لإصابة في نهاية نوفمبر الماضي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد أصدر بيانا سابقا عن تطورات إصابة البلجيكي: “أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا هازارد، في إطار متابعة تطور إصابته بكدمة في ساقه اليمنى، أنه يعاني من كسر خارجي غير مكتمل في المنطقة ذاتها”.

زيدان أضاف في المؤتمر الصحفي ردا على أن الخروج الموسم الحالي دون تتويج يعد فشلا له قائلا: “الفشل هو عدم المحاولة، إلا نقدم كل ما لدينا يعد فشل، المهم هو تقديم كل ما شيء على أرضية الملعب ومن ثم سنرى”.

وتابع “هناك فريق سيفوز بلقب الدوري وآخر بدوري الأبطال، هل البقية أغبياء؟ لا اعتقد ذلك”.

وأضاف “نعرف مدى صعوبة دوري الأبطال لأن المنافسين أقوياء، لكن في الدوري نخوض مباريات أكبر ومن الصعب الفوز بها”.

وعن سوق الانتقالات: “لم أقل أي شيء، بول بوجبا لاعبا لفريق آخر ومصاب وآمل أن يعود للمشاركة قريبا، أفكر فقط فيما أمتلكه من لاعبين”.

وأتم عن إمكانية رحيل أحد اللاعبين في يناير: “لا اعتقد ذلك، الأهم هو التحدث لكل لاعب، وسيكون هناك مشكلة عندما لا يحصل اللاعب على دقائق للمشاركة، الجميع يحاول التدرب جيدا وحتى الـ 31 من يناير قد يحدث العديد من الأشياء”.

ريال مدريد يفتتح عام 2020 بلقاء خيتافي في الدوري الإسباني ومن ثم التوجه للسعودية لخوض السوبر الإسباني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا