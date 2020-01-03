تقرير: قطبا مانشستر يتصارعان على لاعب وسط نورويتش سيتي

كانتويل البالغ 21 عاما يحل ثانيا في ترتيب هدافي نورويتش سيتي الإنجليزي برصيد 6 أهداف خلف الفنلندي تيمو بوكي الذي سجله 9 أهداف.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية فأن مانشستر يونايتد قد يبدأ التحرك في ضم لاعب الوسط لحل أزمة الإصابات التي ضربت الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي يتابع تطور اللاعب لأكثر من عام.

ويعد كانتويل من عناصر الكناري الرئيسية الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي إذ سيسعى الفريق لرفض العروض المقدمة له من أجل التركيز على البقاء في الدوري الإنجليزي.

قيمة بيع اللاعب الذي يمتد تعاقده حتى 2022 قد تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

كانتويل شارك في جميع مباريات نورويتش بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

ويتذيل الكناري جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة من 21 مباراة.

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