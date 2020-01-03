وسط ترقب من مورينيو وأرتيتا.. سيميوني: ليمار لم يرتق لمستوى التوقعات

صحيفة AS الإسبانية كشفت في تقرير حصري لها تغيير موقف أتليتكو مدريد بشأن مستقبل الجناح ليمار و”أصبح أتليتكو متفتحا لفكرة بيع اللاعب”.

مستقبل ليمار أصبح أقرب مع توتنام أو أرسنال، وفقا لـ AS وسط ترقب من جوزيه مورينيو مدرب السبيرز وميكيل أرتيتا قائد كتيبة المدفعجية.

وأشار التقرير الإسباني إلى “أرسنال يملك المال لحسم الصفقة، بينما يرغب توتنام في استعارة اللاعب مع خيار شراء، ولكن أتليتكو يرغب في البيع لاستغلال المال في محاولة التعاقد مع كافاني”.

وقال سيميوني عن ليمار: “الحقائق توضح أكثر من الكلام. ليمار لاعب مهم ولكنه لم يتمكن من تطوير ما يمتلكه”.

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي “هل سيبقى أم يرحل؟ المسؤولون يعملون على ذلك الآن. النادي يتصرف وفقا لما يحتاجه”.

وتابع “ليمار يمتلك ما لا يمتلكه الكثير من اللاعبين، ولكنه لم يرتق لمستوى التوقعات”.

ورفض سيميوني التعقيب على احتمالية تعاقد أتليتكو مع إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، قائلا: “لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي الآن”.

الفرنسي ليمار صاحب الـ 24 عاما انضم لـ أتليتكو قادما من موناكو في 2018.

وظهر ليمار في 21 مباراة هذا الموسم ولم يُسجل أو يصنع.

ومنذ انتقال ليمار إلى أتليتكو، شارك الجناح الفرنسي في 64 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 6.

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